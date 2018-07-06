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В матче Уругвай-Франция открыт счет
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Уругвай — Франция: Варан открыл счет в матче, забив гол головой 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Reuters
Сборная Франции вышла вперед в матче 1/4 финала чемпионата мира против Уругвая.
Отличился защитник Варан, переправивший мяч в сетку ворот после подачи нападающего Гризманна.
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