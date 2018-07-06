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Бывший тренер сборной России оценил Черчесова
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Бывший тренер сборной России оценил Черчесова 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший тренер сборной России голландец Дик Адвокат поделился мыслями о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата мира между Россией и Хорватией и оценил работу нынешнего наставника национальной команды Станислава Черчесова. Его слова передает «Чемпионат.com».
«Черчесов изменил схему в первом матче, а в матче с Испанией, снова все поменял и сыграл в пять защитников. Отличная работа!» — заявил 70-летний специалист.
Он также отметил, что россияне и хорваты имеют равные шансы попасть в полуфинал мундиаля. Голландец утверждает, что при поддержке своих болельщиков, сборная России способна на многое.
В 1/8 финала чемпионата мира сборная России переиграла испанцев в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3. Основное время и два дополнительных тайма победителя не выявили. Хорваты же оказались сильнее сборной Дании. Исход встречи также решилась в серии одиннадцатиметровых ударов.
Матч 1/4 финала турнира между сборными России и Хорватии пройдет 7 июля в Сочи. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.
Чемпионат мира-2018 продлится до 15 июля.
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