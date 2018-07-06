Бывший тренер сборной России оценил Черчесова

Бывший тренер сборной России голландец Дик Адвокат поделился мыслями о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата мира между Россией и Хорватией и оценил работу нынешнего наставника национальной команды Станислава Черчесова . Его слова передает «Чемпионат.com»

«Черчесов изменил схему в первом матче, а в матче с Испанией, снова все поменял и сыграл в пять защитников. Отличная работа!» — заявил 70-летний специалист.

Он также отметил, что россияне и хорваты имеют равные шансы попасть в полуфинал мундиаля. Голландец утверждает, что при поддержке своих болельщиков, сборная России способна на многое.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная России переиграла испанцев в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3. Основное время и два дополнительных тайма победителя не выявили. Хорваты же оказались сильнее сборной Дании. Исход встречи также решилась в серии одиннадцатиметровых ударов.

Матч 1/4 финала турнира между сборными России и Хорватии пройдет 7 июля в Сочи. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 продлится до 15 июля.