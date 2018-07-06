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Макрон приедет в Россию на футбол
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Макрон будет присутствовать на полуфинальном матче ЧМ с участием французской сборной 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эмманюэль Макрон прибудет в Россию и будет присутствовать 10 июля на полуфинальном матче чемпионата мира по футболу с участием французской сборной. Об этом сообщил агентству AFP в пятницу Елисейский дворец.
"Президент Макрон будет присутствовать во вторник в России на матче сборной Франции", — говорится в заявлении.
В ходе своего визита в Санкт-Петербург 25 мая Эмманюэль Макрон, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что вернется в Россию и будет присутствовать на матче французской сборной в случае, "если она успешно пройдет через четвертьфинальные матчи". Позже, 20 июня, в ходе поездки по западному региону Бретань Макрон высказал убежденность в том, что французская сборная "располагает отличным потенциалом" и может выиграть чемпионат мира.
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