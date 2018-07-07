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«Теперь Россия может победить кого угодно»
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Шмейхель: теперь Россия может победить кого угодно 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель поделился мнением об игре сборной России по футболу на чемпионате мира 2018 года.
«Что меня впечатляет по поводу России, так это то, что она вышла в четвертьфинал практически без веры собственных болельщиков. Я побывал во всех городах чемпионата мира и почти нигде не встречал оптимизма по поводу будущего выступления. Но ведь нельзя забывать, что россияне два года не играли официальных матчей и поэтому так сильно просели в рейтинге ФИФА», — заявил Шмейхель.
По его мнению, подобная ситуация позволила главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову экспериментировать.
«Поначалу казалось, что у него не получается, к тому же травмы серьёзно подкосили команду… Теперь она может победить кого угодно», — добавил он.
Специалист подчеркнул, что сборная России и её главный тренер делают фантастическую работу.
«Черчесов построил её и немного изменил в матче с Испанией. Пятеро защитников оставили соперника ни с чем. Не было никакого свободного пространства, Испания стала самой обычной командой. В серии пенальти блестяще себя проявил Игорь Акинфеев. Я очень впечатлён. Вся страна теперь ждёт матча с Хорватией. У россиян тактически безупречная команда. Немногие сборные выходят и играют так, как сказал тренер», — добавил Шмейхель.
По его мнению, у России есть и индивидуально сильные игроки:
Денис Черышев, Артём Дзюба, Игорь Акинфеев.
Встреча между национальными командами России и Хорватии состоится в субботу, 7 июля, в Самаре.
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