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Далич заплакал после решающего пенальти
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Тренер сборной Хорватии: после решающего пенальти потекли слёзы 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу команды над россиянами (2:2, 4:3 по пенальти) в матче 1/4 финала ЧМ-2018.
«Благодарю сборную России за борьбу до самого конца. Это был бой за полуфинал, где нам повезло. Не то чтобы это была очень красивая игра, но на такой стадии по-другому не бывает. Особенно тяжело пришлось в первом тайме и в дополнительное время. Думаю, мы всё-таки заслужили эту победу. После решающего пенальти слёзы потекли, не смог сдержаться. Что называется — отпустило. Я не плакса, но сегодня, думаю, меня можно оправдать.
Мы не хотим останавливаться на полуфинале, мы максимально мотивированы, и я верю в свою команду. Кто фаворит в нашей игре с англичанами? Мы подумаем о них завтра, но на этом чемпионате мира шансы есть у всей четвёрки, которая осталась в России», — передаёт слова Далича корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.
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