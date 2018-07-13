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Черчесов выразил истинное отношение к вылету с ЧМ
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Черчесов огорчен результатом сборной России по футболу на ЧМ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов огорчен результатом, показанным командой на домашнем чемпионате мира. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, в котором уступила команде Хорватии (основное и дополнительное время — 2:2, в серии пенальти — 3:4).
"Если брать моральную сторону — на мажорной, а если спортивную, то все-таки спорт — это титулы, а титула у нас нет. Поэтому здесь, конечно, мы огорчены", — ответил Черчесов на вопрос, доволен ли он выступлением команды на турнире.
"Есть две вещи, — отметил он. — Народ объединился вокруг нашей сборной — это одна сторона. Но если эта задача выполнена, то вторая — не до конца. Мы знаем, что есть команды объективно сильнее нас, но, как вы видели, это ни о чем не говорит".
"Просто мы реально хотели пройти дальше, мы были в полушаге от полуфинала", — добавил тренер.
Полностью текст интервью с Черчесовым читайте на сайте ТАСС.
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