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Олич поделился мнением о матче Россия — Хорватия
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Олич поделился мнением о матче Россия — Хорватия 

RT на русском 14 часов назад
Фото: / globallookpress.com
Экс-нападающий московского ЦСКА Ивица Олич, ныне входящий в тренерский штаб сборной Хорватии, поделился мнением о матче 1/4 финала чемпионата мира с национальной командой России.
«Российская сборная хорошо сыграла сегодня, сделав упор на контратаки. Плюс ко всему, россияне смогли открыть счёт первым и закрылись в обороне. Но я знал, что даже при такой ситуации у нас будет два-три момента, которые мы смогли реализовать», — цитирует Олича «Газета.Ru».
Он признался, что хотел бы увидеть матч Россия — Хорватия в финале ЧМ из-за любви к стране, в которой он играл с 2003 по 2007 год. По словам Олича, он больше десяти лет не был в Москве, где сборной Хорватии предстоит матч 1/2 финала с национальной командой Англии.
Ранее сообщалось, что президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович вместе с футболистами отпраздновала победу национальной команды над сборной России в матче 1/4 финала чемпионата мира.
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