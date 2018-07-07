«Этот матч не мог не восхитить»: как тренеры сборных Бельгии и Бразилии оценили свои команды после игры

Сборная Бельгии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу сыграла превосходно, а её вратарь Тибо Куртуа действовал потрясающе. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер бразильцев Тите. По словам специалиста, его подопечные имели все шансы сравнять счёт, и ему не в чем их упрекнуть. Наставник «красных дьяволов» Роберто Мартинес , в свою очередь, поблагодарил команду за смелость, отзывчивость и верность выбранному курсу.

Мартинес: «Горжусь своей командой»

— Можно ли сказать, что ваши задумки и перестановки сработали?

— Мы постарались получить тактическое превосходство. Думали, сможем удивить бразильцев, но глупо было рассчитывать, что они будут приходить в себя все 90 минут. Когда вы играете против команды, которая побеждала на чемпионатах мира пять раз, это сложно с психологической точки зрения. Мои подопечные согласились пойти на риск, и это принесло плоды. Следовало действовать компактно, чтобы не позволять сопернику создавать моменты, ограничить свободу Неймара и Филипе Коутинью. После перерыва бразильцы приспособились, нащупали свою игру, были близки к тому, чтобы сравнять счет и перевести встречу в овертайм, но мы оказались удачливее.

— Вы довольны?

— Горжусь своей командой. Наверное, сегодня я самый счастливый тренер на планете. Мои парни сыграли сердцем, верили в себя до последней секунды и благодаря этому добились успеха. Они сыграли даже лучше, чем мы планировали.

— Что вы испытывали в концовке матча?

— Сложно было контролировать эмоции. В последние пять минут я думал о том, что мы можем проиграть. Это же Бразилия. Им нужно 30 секунд, чтобы забить, и ещё 20, чтобы организовать второй. Но мне понравилось, как футболисты действовали после пропущенного мяча — никто не паниковал. Все вели себя как настоящие профессионалы. И ещё один момент, о котором я не могу не упомянуть, мне сложно работать со сборной, потому что между матчами не неделя, а значительно меньше и мне не хватает общения с игроками. Рад, что сумел донести до них те мысли, которые хотел. Сегодня ими будет гордиться вся Бельгия.

— Насколько вас удивил тот факт, что подопечные оставались сильны ментально на протяжении всего матча?

— Они понимали, что должны быть гибкими, выйти за пределы зоны комфорта. Де Брёйне сказал мне, что ему было всё равно, на какой позиции играть, лишь бы приносить пользу команде. И для меня это очень важно, потому что в такие минуты понимаешь, подопечные способны работать как с мячом, так и без него. Именно поэтому они и верили в себя до последних секунд.

— Когда в вашей голове родилась идея сыграть против Бразилии именно так?

— Идея может возникнуть только в тот момент, когда ты узнал имя соперника. Мы сами любим работать с мячом, но противостоять команде, привыкшей навязывать свою волю, очень тяжело. Гораздо логичнее было подстроиться и найти способ воздействия. Мне показалось логичным, дать возможность Бразилии контролировать центр поля, но при этом насытить подступы к штрафной.

Оставив на флангах быстрых полузащитников и далеко впереди Лукаку, мы планировали молниеносно разгонять контратаки.

— Ваша большая победа началась с автогола Фернандиньо. Это та стадия, когда индивидуальные ошибки начинают определять судьбу титула?

— Ошибки случаются, и это нормально. Мы ведь играем в футбол ногами, а не руками, не так ли? Это гораздо сложнее, чем кажется. Бразилия — лучшая команда на турнире, и мы должны были защищаться на протяжении всех 90 минут. Могли забить раньше или позже, но сам ход матча свидетельствует о том, что сборная Бельгии заслужила победу. А то, что пропустили, так это случилось в тот момент, когда мы защищались хуже всего. Просто не успели перестроиться после того, как соперник совершил замену, однако в остальном контролировали темп.

Тите: «Это самый горький момент за все 30 лет моей тренерской карьеры»

— Почему команда не справилась с психологическим давлением после пропущенного в дебюте гола?

— Не хочу вдаваться в детали, а также обсуждать игру отдельных подопечных. Все следует рассматривать в контексте. Мы много владели мячом, создавали моменты, но соперник оказался сильнее. Бельгия создала втрое меньше моментов, но при этом забила дважды. Это и называется эффективность.

— Тем не менее, с Каземиро команда действовала острее. Согласны?

— Моменты необходимо преобразовать в голы. Мы ударили по воротам бельгийцев 26 раз, они — восемь. Почему мне следует сейчас останавливаться на игре опорного полузащитника? Лучше поговорим о Тибо Куртуа. Он совершил с десяток спасений после наших ударов, разве это не красноречивая статистика. При этом, я бы вообще абстрагировался от цифр, нужно называть вещи своими именами.

Так вот, обе команды продемонстрировали впечатляющий футбол. Соперник поразил меня до глубины души. Признаюсь в этом, несмотря на душевную боль, которую испытываю. Мне вообще не хотелось идти на пресс-конференцию. Если вы любите спектакли, то этот матч не мог вас не восхитить. Сегодня на поле было всё, что должно быть.

— Судья должен был назначать пенальти за фол на Габриэле Жезусе во втором тайме?

— О работе арбитра не хочу говорить. Если сейчас начну жаловаться это будет некрасиво. Но посмотреть на повтор момента с Жезусом нужно. В остальном у меня нет претензий к судейству, оно было отличным.

— Какое наследие останется от мундиаля?

— Время покажет. Сейчас меня переполняют эмоции. Через две недели пыль осядет и мы оценим всё произошедшее. Мы контролировали ход игры две трети матча. Не могу сказать, что ребята пребывали в анабиозе после того, как дважды пропустили. Во всяком случае, я этого не заметил. Команда не расклеилась, начала преодолевать негативные факторы и делала все, что было в её силах. В одном из эпизодов Коутиньо достал мяч, который должен был покинуть поле. Я смотрел и получал удовольствие от того, как они борются.

— Мартинес признался, что пошёл на риск. Именно это сыграло ключевую роль?

— В футболе много разных факторов, влияющих на результат. Нельзя дать однозначный ответ на подобный вопрос. Надо рассматривать в комплексе тактику, технику, физику и эмоциональную составляющую. Лукаку, Де Брёйне, Азар, Компани, Куртуа, Вертонген — каждый из этих футболистов достоин похвалы. Они хотели победить не меньше нас. Дело вообще не в риске или удаче. Я не сторонник подобных рассуждений. Потому что, говоря об удаче, мы подспудно принижаем достоинство и талант тех, кто нам противостоит. Куртуа на протяжении всего матча спасал. Он играл просто классно.

— Вы говорите, что не верите в удачу, но Бразилия могла открыть счёт дважды или трижды…

— Я не говорю, что удачи не существует, просто наивно объяснять всё этим. У меня слово «удача» вызывает негативную коннотацию. Когда мы интересуемся, почему кто-то не забил, надо разбираться, что к этому привело. Может быть, тому были объяснения, лежащие в другой плоскости. В матчах плей-офф не существует полутонов: либо ты лучший, либо — худший. Но сегодня сложно дать однозначное определение, хотя именно мы остались за бортом. Да, возможно, имел место случай, но следует всё тщательно проанализировать.

— Могла ли Бразилия выступить лучше?

— Если я дам утвердительный ответ, то буду выглядеть оппортунистом. Каждый раз, когда тренер берётся руководить, он рассчитывает добиться успеха. Чем дольше он работает с командой, тем выше вероятность. Я просто старался выполнять свою работу качественно и делать её с открытым сердцем.

— Бразилия четвёртый раз оступается на мундиале по вине европейской команды. Неужели их прагматичность берет верх над латиноамериканской романтикой?

— Мы провели массу товарищеских матчей с командами из Старого Света: Англией, Россией, Хорватией, Австрией, Германией. Мы не можем изменить собственной философии, которая строится на атаке и контроле мяча. И я не уверен, что хочу это делать. Моя команда нанесла на турнире в России больше всех ударов по воротам. Возможно, для кого-то это просто цифры, для меня — повод для гордости. Помощники разделяют мою точку зрения.

— Как вы думаете, болельщики смогут пережить это поражение и продолжить верить в вас?

— Они видят, что происходят. Я иногда думаю, что фанаты ничего не понимают. Но потом присматриваюсь и осознаю, что это не так. Мне очень тяжело находиться сейчас в этом зале и говорить с вами. Это самый горький момент за все 30 лет моей тренерской карьеры. Что до болельщиков, то их не обманешь. Они приветствовали команду после матча, потому что видели, как она играла.

— Вы покинете сборную Бразилии?

— О будущем сегодня я говорить не стану. Матч только закончился, страсти ещё не успели улечься, рано говорить уйду я или останусь.