«Стереотипы о России разбились вдребезги»

В Чехии рассуждают о возвращении сборной России «футбольного уважения», а в Японии считают, что со времен Олимпиады-2014 в российском обществе произошло немало позитивных изменений. «Газета.Ru» рассказывает, что пишут иностранные СМИ о чемпионате мира — 2018.

«Россия вернула себе футбольное уважение»

Чешское издание Reflex в преддверии решающих матчей чемпионата мира — 2018 пишет, что уже можно подводить первые взвешенные итоги российского мундиаля. По мнению автора статьи, одним из основных победителей главного футбольного турнира планеты прямо сейчас стоит считать президента России Владимира Путина

Как подчеркивает чешский журналист, в ходе спортивного праздника Россия продемонстрировала остальному миру не только умение грамотно принимать и организовывать большие международные мероприятия, но также поразила успехами национальной сборной, которой удалось «вернуть себе футбольное уважение».

«Недооцененные россияне справились с Египтом, ведомым звездным Мохамедом Салахом, а в 1/8 финала сенсационно одолели испанцев, фаворитов турнира, — отмечает он. — Что касается организации, то пока что на первенстве особых проблем не возникало».

Далее Reflex напоминает читателям о давних слухах про якобы «подозрительную победу» страны в конкурсе за право на проведение мундиаля-2018 — подобные странные темы, что примечательно, уже давно забыты даже «желтой» английской прессой.

Впрочем, по итогам издание признает, что больше всего на завершающемся турнире впечатляет именно его спортивная составляющая, благодаря которой политический подтекст отходит на третий план.

«Спортивная сторона — это смелые японцы, симулянт Неймар, хам Диего Марадонна и то, как короли Лионель Месси и Криштиану Роналду покинули трон. В общем, спорт затмил все разговоры», — заключает автор.

«ЧМ-2018 оставит глубокий след в памяти болельщиков»

Французская газета Le Monde в лице Бенуа Виткина в свою очередь скомпоновала в одну статью главные впечатления иностранцев от ЧМ-2018 — перманентную готовность помочь гостям турнира со стороны правоохранителей и волонтеров, отсутствие расистских инцидентов с участием россиян и страсти по отечественным девушкам, которые сблизились с зарубежными фанатами.

Особое внимание журналист уделяет теме поддержки сборной России на стадионах.

«В плане громкости россияне точно не сплоховали, однако их кричалка «Россия! Россия!» несколько меркнет на фоне богатого репертуара бразильцев или англичан, — отмечает Виткин. — Справедливости ради, Россию лишь отчасти можно назвать страной футбола, так как здесь он вынужден выдерживать серьезную конкуренцию со стороны хоккея. Да и во времена СССР поддержка национальной команды хоть и допускалась, однако на какие-то организованные атрибуты болельщицкого движения все же смотрели с недоверием».

По мнению корреспондента, одним из наиболее удивительных моментов текущего мундиаля стала сцена братания английского болельщика и российского фаната с татуировкой в честь марсельских событий 2016 года и, естественно, приятный шок британцев, с большой опаской ехавших в Россию на турнир.

«ЧМ-2018 оставит глубокий след в памяти болельщиков, которые прибыли в страну со всех уголков планеты, чтобы поболеть за свои сборные. С Россией связано множество стереотипов, часть которых разлетелась вдребезги на фоне безупречной организации и яркого праздника, предложенного хозяевами всему миру», — подытоживает автор.

«Страна сходит с ума по сборной России»

Польский журналист Матеуш Скверавский в своей заметке с чемпионата мира рассказывает читателям издания Wirtualna Polska об атмосфере вокруг национальной российской сборной, ставшей совсем уж фантастической после триумфальной победы над Испанией по пенальти.

Как отмечает корреспондент, прекрасно понять ажиотаж, связанный с командой Станислава Черчесова , можно лишь по одному состоянию полицейской собаки, охраняющей четвертьфиналистов на базе в подмосковном Новогорске.

«Тренировочную базу в Новогорске давно так не осаждали обыватели. Это видно даже по состоянию полицейского пса, который должен обнюхивать вещи посетителей объекта. После очередной по счету сумки, фотокамеры, чемодана овчарка отказывается работать. Охраннику приходится помогать ей, подкладывая предметы прямо под нос», — рассказывает Скверавский.

По его словам, прямо сейчас в России «все сходят с ума по коллективу Черчесова», тогда как выход в четвертьфинал изменил не только отношение болельщиков к сборной, но и дал огромный эмоциональный толчок самим отечественным игрокам, которые теперь верят, что могут достичь еще большего. Поляк также отмечает, что о команде в эти дни говорят все — от обычных фанатов до балерин Большого театра.

В завершении своего материала Матеуш подчеркивает: незадолго до четвертьфинальной игры с Хорватией, которая состоится 7 июля в Сочи, российская сборная сохраняет абсолютное спокойствие.

«Их тренер не отсиживается в гостинице, а выходит к журналистам поздороваться и рассказать о здоровье своих подопечных», — делает репортер комплимент Черчесову, еще недавно работавшему в польской «Легии».

«Куда лучше Олимпиады-2014»

Японская газета «Майнити симбун» тем временем пишет, что футбольный чемпионата мира — 2018 оказался на порядок успешнее зимних Олимпийских игр — 2014, прошедших четыре года назад в Сочи.

Помимо сугубо политических причин, издание объясняет собственное утверждение «несомненными позитивными изменениями в российском обществе».

«Например, россияне стали лучше себя вести за рулем. Кроме того, более грамотной стала работа полицейских», — пишет японский журналист.

Он также подчеркивает, что крайне опрометчиво судить о стране лишь по материалам западной прессы.

«Если судить о России только по имиджу, сформированному западными странами, то можно упустить изменения, произошедшие в ней. Этот мундиаль дает нам шанс увидеть нынешнюю Россию и попробовать ее на вкус», — заключает корреспондент.

Встреча в Кремле

Британские СМИ ныне в основном заняты подготовкой к матчу английской сборной против Швеции, запланированному на 7 июля, однако и о других событиях, связанных с ЧМ-2018, не забывают. К примеру, издание Daily Mail отвлеклось от дум о дальнейшей судьбе «трех львов» ради статьи об официальной встрече Владимира Путина и звезд мирового футбола, среди которых оказался и экс-игрок англичан Рио Фердинанд.

Визит легендарных спортсменов состоялся в пятницу и прошел в Кремле.

Как пишет издание, после приветственного рукопожатия с каждым из своих гостей Путин обсудил с футболистами проведение российского мундиаля и «падение стереотипов о стране благодаря турниру».

Многие игроки в беседе с политиком похвалили ЧМ-2018, подчеркнув, что на их памяти это лучшее из последних планетарных первенств, отмечает Daily Mail.