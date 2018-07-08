Игра сборной России очень удивила Хорватию

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу команды над россиянами (2:2, 4:3 по пенальти) в матче 1/4 финала ЧМ-2018.
«Золотой мяч»? Нет, я сейчас об этом не думаю, скажу вам честно. Самое главное для меня — чтобы моя сборная выиграла. Мы уже вышли в полуфинал, но можем достичь большего. А личные награды — для меня это не очень важно. Мы хотим привезти домой медаль чемпионата мира. Посмотрим, каким цветом она будет блестеть.
Удивила ли игра сборной России? Очень удивила. Особенно в первом тайме. Нас очень сильно прижали, и какое-то время мы не знали, что и делать. Второй тайм получился лучше, больше скажу — это был фантастический тайм для нашей команды. Сборная России — максимально организованный противник, который прессинговал по всему полю все 120 минут. Жаль, что мы довели дело до пенальти, надо было выигрывать в основное время, у нас были все шансы для этого. А потом нас действительно покинули силы и концентрация, и концовка была очень сложной.
Сборная Англии? Будет очень плотный и очень сложный матч. На этом чемпионате мира каждый матч сложный. У нас чуть-чуть меньше времени на отдых, но после победы силы восстанавливаются быстрее. Особое внимание придётся уделить стандартным положениям", — передаёт слова Модрича корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.