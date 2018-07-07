Уткин провокационно высказался о сборной России 

Комментатор Василий Уткин считает, что сборной России по футболу не суждено стать чемпионом мира.
«Сборная России никогда не станет чемпионом мира. Может, когда-то и станет, но относиться к этому нужно именно таким образом», — сказал он в шоу «10 глупых вопросов» на Youtube-канале «Жиза».
«Когда вы переспите с Джессикой Альбой? Никогда. Теория вероятности существует, но, когда это произойдёт, вы должны понимать, насколько же это было круто. Может быть, она уже будет немолодой женщиной, но я имею в виду другое», — сказал комментатор, отвечая на вопрос о возможной победе сборной России на чемпионате мира.
Он также высказал свое мнение о главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове.
«Красавчик ли Черчесов? Нет. Совсем не красавчик — ни в каком смысле», — сказал Уткин.