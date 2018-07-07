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Шведских футболистов эвакуировали в Самаре
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Шведские футболисты были эвакуированы из гостиницы, но пробыли на улице менее минуты 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Футболисты и тренерский штаб сборной Швеции менее чем через минуту смогли вернуться в самарскую гостиницу после эвакуации из-за ложной пожарной тревоги. Об этом ТАСС по телефону сообщил президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон.
Ранее британская газета The Sun сообщила о том, что в субботу утром шведская команда была вынуждена покинуть отель в Самаре из-за ложной пожарной тревоги.
"Примерно в 8:30 утра команда вынуждена была эвакуироваться из гостиницы. Большая часть команды в это время спала. Это были небольшие технические проблемы, мы практически сразу же вернулись в отель. Ничего страшного не произошло, мы находились на улице примерно 45 секунд, после чего немедленно смогли вернуться в гостиницу", — сказал Нильссон.
В субботу сборная Швеции в четвертьфинале чемпионата мира сыграет с командой Англии. Матч пройдет в Самаре и начнется в 17:00 мск.
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