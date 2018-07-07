Раскрыт «заговор» в матче России с Хорватией

В Сочи на стадионе «Фишт» в субботу вечером состоится матч четвертьфинала ЧМ-2018 по футболу между сборными России и Хорватии.
Ранее на этой неделе стало известно об урегулировании двумя российскими банками — Сбербанком и ВТБ — долга компании Agrokor, являющейся крупнейшим хорватским продуктовым ритейлером.
Речь идет о пяти миллиардах евро. Сбербанку «Агрокор» был должен 1,1 миллиарда евро, а ВТБ — 300 миллионов. Многие увязали два события друг с другом.
«Российские госбанки получат почти половину крупнейшего ритейлера Хорватии. Долг Agrokor урегулирован накануне четвертьфинала Россия — Хорватия», — сообщается в Twitter. TheWallStreetPro.
Российские госбанки получат почти половину крупнейшего ритейлера Хорватии
Долг Agrokor урегулирован накануне четвертьфинала Россия — Хорватия pic.twitter.com/X2WmZczK9J— TheWallStreetPro (@thewallstreetru) July 5, 2018
Пользователи Twitter начали высказывать свои предположения на этот счет.
«Россия реструктурировала долг крупнейшей хорватской компании "Agrokor" перед Сбербанком и ВТБ на 1,4 млрд$», « Хотелось бы в связи с этим поздравить россиян с выходом в полуфинал!», «Совпадение?» — написали они