За миллиарды долларов: раскрыт «заговор» в матче России с Хорватией

Россияне «раскрыли» заговор в преддверии матча с Хорватией

В Сочи на стадионе «Фишт» в субботу вечером состоится матч четвертьфинала ЧМ-2018 по футболу между сборными России и Хорватии.

Ранее на этой неделе стало известно об урегулировании двумя российскими банками — Сбербанком ВТБ — долга компании Agrokor, являющейся крупнейшим хорватским продуктовым ритейлером.

Речь идет о пяти миллиардах евро. Сбербанку «Агрокор» был должен 1,1 миллиарда евро, а ВТБ — 300 миллионов. Многие увязали два события друг с другом.

«Российские госбанки получат почти половину крупнейшего ритейлера Хорватии. Долг Agrokor урегулирован накануне четвертьфинала Россия — Хорватия», — сообщается в Twitter. TheWallStreetPro.

Российские госбанки получат почти половину крупнейшего ритейлера Хорватии



Долг Agrokor урегулирован накануне четвертьфинала Россия — Хорватия pic.twitter.com/X2WmZczK9J— TheWallStreetPro (@thewallstreetru) July 5, 2018

Пользователи Twitter начали высказывать свои предположения на этот счет.