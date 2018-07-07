Ещё
За миллиарды долларов: раскрыт «заговор» в матче России с Хорватией
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне «раскрыли» заговор в преддверии матча с Хорватией 

Рамблер 2 часа назад
В Сочи на стадионе «Фишт» в субботу вечером состоится матч четвертьфинала ЧМ-2018 по футболу между сборными России и Хорватии.
Ранее на этой неделе стало известно об урегулировании двумя российскими банками — Сбербанком и ВТБ — долга компании Agrokor, являющейся крупнейшим хорватским продуктовым ритейлером.
>> Хорваты напомнили России о долге
Речь идет о пяти миллиардах евро. Сбербанку «Агрокор» был должен 1,1 миллиарда евро, а ВТБ — 300 миллионов. Многие увязали два события друг с другом.
«Российские госбанки получат почти половину крупнейшего ритейлера Хорватии. Долг Agrokor урегулирован накануне четвертьфинала Россия — Хорватия», — сообщается в Twitter. TheWallStreetPro.
Пользователи Twitter начали высказывать свои предположения на этот счет.
«Россия реструктурировала долг крупнейшей хорватской компании "Agrokor" перед Сбербанком и ВТБ на 1,4 млрд$», « Хотелось бы в связи с этим поздравить россиян с выходом в полуфинал!», «Совпадение?» — написали они
Комментарии227
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хорваты напомнили России о долге119
В Москве умер иностранный болельщик39
Успех Москвы: европейские политики едут на ЧМ10
Шведских футболистов эвакуировали в Самаре
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»701
Видео
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:19
«Зенит» спародировал симуляции Неймара
Футбол Киберспорт
00:36
За миллиарды долларов: раскрыт «заговор» в матче России с Хорватией
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:22
В Москве умер иностранный болельщик
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:42
Кокошник стал главным сувениром мундиаля
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:46
Граффити Черчесова в Питере хотели удалить. Почему?
Футбол Статьи
01:11
Иностранцы восхитились Россией во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:57
Названо условие победы России над Хорватией
Футбол ЧМ по футболу 2018
20:11
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение