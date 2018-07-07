Время уезжать: Головин и Ко на пути в Европу

Отличное выступление на чемпионате мира по футболу, где сборная уже добралась до четвертьфинала, привлекла к подопечным Станислава Черчесова интерес со стороны западных клубов, и теперь карьеру за рубежом после мундиаля могут продолжить сразу несколько игроков. «Газета.Ru» рассказывает о потенциальных мигрантах.

Охота за Головиным

Главным лотом сборной России еще до мундиаля был ее молодой лидер Александр Головин. Это неудивительно, поскольку 22-летний полузащитник ЦСКА уже успел проявить себя на международном уровне.

Александр дебютировал в национальной команде при Леониде Слуцком в 19 лет, в свой первый сезон на профессиональном уровне, еще не будучи толком игроком основы ЦСКА.

Слуцкого за то решение критиковали, но Головин забил в первой же игре Белоруссии, а потом поехал на чемпионат Европы — 2016, который стал провальным и для всей сборной, и для молодого игрока.

Но знали Александра в Европе в основном по его выступлениям за ЦСКА в Лиге чемпионов и Лиге Европы, где он играл важную роль в построениях своей команды, действовал без страха перед авторитетами топ-клубов и отличился в матчах плей-офф в нынешнем сезоне с французским «Лионом» и английским «Арсеналом», забив в эффектном стиле.

На чемпионате мира Головин только подтвердил свою перспективность: теперь он является незаменимым игроком в построениях Станислава Черчесова. Хавбек забил один мяч и сделал два голевых паса против Саудовской Аравии, а в историческом поединке 1/8 финала с испанцами пробежал невероятные 16 км.

Если до мундиаля главным претендентом на футболиста сборной России называли туринский «Ювентус», а предметный интерес к игроку проявлял еще французский «Монако», то во время турнира расклады изменились.

Головин дал возможность ЦСКА поднять планку цены, и теперь вместо погрузившегося с головой в оформление трансферной бомбы с Криштиану Роналду руководства «старой синьоры» фаворитом на приобретение полузащитника является лондонский «Челси».

Уже по ходу группового этапа появилась информация, что «синие» готовы заплатить за Александра требуемые армейцами 27 млн фунтов и не собираются отдавать игрока в аренду, рассчитывая на него в первой команде.

Валерий Газзаев. 6 июля о том, что переход уже фактически состоялся, сообщил бывший тренер ЦСКА, а ныне депутат Государственной думы

Официального подтверждения эта информация еще не получила, но уверенный тон Газзаева в комментарии для «Мир 24» добавляет информации веса.

«Я думаю, что Головин сам решит, куда ему лучше переходить. Насколько я знаю, он уже подписал контракт с «Челси».

Мне кажется, что это достаточно хорошая возможность и хороший контракт. С одной стороны, это плюс для игрока, с другой, большая ответственность. Я думаю, что он уже готов, учитывая то, как он проводит матчи чемпионата мира, проводил матчи национального первенства и Лиги чемпионов», — рассказал депутат.

Впрочем, агент игрока Олег Артемов опроверг слухи об уже подписанном контракте, отметив, что этого не произойдет до конца выступления футболиста на чемпионате мира, так как он не хочет отвлекаться от игры за сборную страны.

При этом в испанской прессе и вовсе появилась информация о том, что за Головиным следит сама «Барселона». Якобы каталонцы закончили процесс скаутинга, изучив досье футболиста, теперь следят за его игрой на ЧМ-2018 и готовы выложить требуемые 40 млн евро.

Как бы ни закончилась сага с переездом Александра за рубеж, такого ажиотажа не было вокруг ни одного российского футболиста в истории, даже вокруг Андрея Аршавина , отправившегося через полгода после Евро-2008 в лондонский «Арсенал».

От критики до интереса в Европе

До чемпионата мира сборная России была под огнем жесточайшей критики, что выглядело вполне закономерным, учитывая результаты и игру команды на тот момент. Однако успешное выступление на мундиале диаметрально изменило настроение болельщиков и специалистов.

Среди игроков команды лучше всех иллюстрирует эту ситуацию Илья Кутепов . Медлительный и допускающий позиционные ошибки защитник не был основным даже в московском «Спартаке»

Однако тяжелая травма Георгия Джиики вернула Илье место в стартовом составе и красно-белых, и национальной команды, а с ней он уже проделал путь от гадкого утенка до настоящего лебедя.

В матче со сборной Испании Кутепов был просто великолепен и совершил больше всех перехватов — шесть.

Помимо этого защитник здорово действовал в подстраховке, помогая Марио Фернандесу сдерживать мощный левый фланг испанской атаки во главе с Иско, и отлично читал игру.

В итоге имеющим опыт выступлений в Лиге чемпионов игроком московского «Спартака» заинтересовался целый ряд европейских клубов.

Пожалуй, громче всего звучит название дортмундской «Боруссии» из Германии, хотя и другой немецкий клуб «РБ Лейпциг», английский «Вест Хэм», итальянские «Фиорентина» и «Сассуоло» и французский «Лион» — команды вполне серьезные.

По сообщениям иностранной прессы, цена за защитника сборной России может достигнуть 15 млн евро.

Интересные лоты

Пока не идет речи о предметном интересе иностранных команд к другим футболистом национальной сборной России, но очевидно, что после такого выступления некоторые из них вполне могут получить предложения.

Так, испанская «Валенсия» вроде бы рассматривает возможность приобретения у ЦСКА Марио Фернандеса, хотя не факт, что натурализованный бразилец, чувствующий себя в армейском клубе и России вообще как дома, решится сорваться с насиженного места.

Безусловно, активизирует европейские клубы, всегда имеющие спрос на нападающих, игра на чемпионате мира забившего уже три мяча и сделавшего голевую передачу Артема Дзюбы.

Форвард питерского «Зенита» , который последние полгода провел в аренде в тульском «Арсенале», возможно, так и не поработает с новым главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком — Артем не раз говорил, что хотел бы попробовать свои силы в Европе.

Среди других игроков команды наилучшие шансы получить предложения от клубов ведущих чемпионатов континента, пожалуй, у проделывающего огромный объем черновой работы в каждом матче Романа Зобнина

Хотя, если Алан Дзагоев поправился настолько, чтобы сыграть с Хорватией, и сможет проявить себя в этом матче, вполне вероятно, что его давняя мечта об игре в Англии или Испании может осуществиться.

«Локо» вместо Европы

Отдельно нужно сказать о Федоре Смолове , который пока остается главным разочарованием сборной России на этом мундиале.

Не то чтобы форвард «Краснодара» играл очень плохо. Он проделывает много работы в прессинге и сдерживании соперников, когда появляется на газоне, но все ждали, что лучший бомбардир чемпионата России за три последних сезона, будет лидером команды, а на деле он проиграл Дзюбе борьбу за место в старте.

Смолов изначально не раз говорил, что хотел бы с помощью чемпионата мира реализовать мечту и уехать в Европу, но отсутствие голов (не считая послематчевого пенальти против Испании) и потеря места в составе на данный момент являются для него не лучшей рекламой.

При этом почти наверняка Федор покинет не попавший в Лигу чемпионов «Краснодар», и здесь вполне реальным становится вариант с московским «Локомотивом», который вроде бы всерьез заинтересовался нападающим.

Впрочем, в России любой ведущий клуб с удовольствием заполучил бы этого игрока в свои ряды, так что не стоит сбрасывать со счетов московские ЦСКА со «Спартаком» и питерский «Зенит».

При этом у Смолова остается шанс проявить себя еще на этом мундиале и получить-таки интересное предложение, например, из Английской премьер-лиги.

Но даже если он так и не забьет на ЧМ-2018, нападающий может остаться интересным вариантом для давно изучавших его команд (к примеру, «Вест Хэма»), поскольку при нынешнем положении дел цена за трансфер Смолова после мундиаля точно не вырастет.