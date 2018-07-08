Дзюба сделал селфи с каждым игроком сборной России: мои воины, моя гордость!

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 8 Июл 2018 в 3:27 PDT

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 8 Июл 2018 в 3:34 PDT

Дзюба выложил в своём «инстаграме» 22 фотографии, каждую из которых подписал словами: «Мои Воины! Моя Гордость!».

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