Дзюба сделал селфи с каждым игроком сборной

Нападающий сборной России Артём Дзюба после поражения от Хорватии (1:1, 3:4 по пенальти) в матче 1/4 финала ЧМ-2018 сделал в самолёте селфи с каждым партнёром по национальной команде.
Дзюба выложил в своём «инстаграме» 22 фотографии, каждую из которых подписал словами: «Мои Воины! Моя Гордость!».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Артёма Дзюбы.
Напомним, в основное время матча Россия — Хорватия счёт на 31-й минуте открыл Денис Черышев, а на 39-й сравнял Андрей Крамарич. В дополнительное время Домагой Вида вывел хорватов вперёд, однако Марио Фернандес восстановил равновесия на 115-й минуте. В серии пенальти у россиян не забили Фёдор Смолов и Марио Фернандес, у хорватов — Матео Ковачич.