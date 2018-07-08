Глушаков побрился наголо

Глушаков отметил, что матч с Хорватией стал грандиозным событием.
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что считает, что Россия победила Хорватию, поэтому исполнил свое обещание побриться в этом случае.
🔥🔥🔥 Денис @DGlushakov8 Глушаков сдержал обещание, несмотря на поражение @TeamRussia на чемпионате мира! 🔴⚪️🔝🔝🔝#RUS #CRO #RUSCRO #WorldCup #ЧМ2018 pic.twitter.com/SvnnhpDKvY— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 7 июля 2018 г.
Ранее Глушаков заявил, что готов пойти на такой шан, если сборная России одержит победу над командой Хорватии в четвертьфинальном матче чемпионата мира—2018.
«Ребята, я считаю, что сборная России победила и так далеко добралась, до одной четвертой финала. Считаю, что для всей страны это грандиозное событие, так что, вперед, ребята. Работайте!», — сказал Глушаков.
Основное время матча Россия-Хорватия завершился со счетом 2:2. В серии послематчевых пенальти победу со счетом 4:3 одержала хорватская команда. Матч прошел в субботу 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».