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Глушаков побрился наголо
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Глушаков выбрил ирокез в честь «победы» России над Хорватией 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глушаков отметил, что матч с Хорватией стал грандиозным событием.
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что считает, что Россия победила Хорватию, поэтому исполнил свое обещание побриться в этом случае.
Ранее Глушаков заявил, что готов пойти на такой шан, если сборная России одержит победу над командой Хорватии в четвертьфинальном матче чемпионата мира—2018.
«Ребята, я считаю, что сборная России победила и так далеко добралась, до одной четвертой финала. Считаю, что для всей страны это грандиозное событие, так что, вперед, ребята. Работайте!», — сказал Глушаков.
Основное время матча Россия-Хорватия завершился со счетом 2:2. В серии послематчевых пенальти победу со счетом 4:3 одержала хорватская команда. Матч прошел в субботу 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».
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