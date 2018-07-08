Россияне после игры с Хорватией убрали за собой мусор

Российские болельщики после игры с Хорватией убрали за собой мусор

Россия проиграла, но #ЧистыйЧМ никто не отменял. Народ убирает за собой мусор на трибунах. Если вы еще на стадионе — присоединяйтесь#RUSCRO #РоссияХорватия #WorldCup #ЧМ2018 pic.twitter.com/T0SLL97xZq— Sports.ru (@sportsru) 7 июля 2018 г. Болельщики сборной России по футболу после матча четвертьфинала со сборной Хорватии решили помочь организаторам чемпионата мира с уборкой трибун, пройдя вдоль рядов стадиона «Фишт» в Сочи с большими полиэтиленовыми мешками и собирая в них оставшийся мусор.

Напоминаю: кто в Сочи на стадио — берем с собой пакеты и делаем правильно pic.twitter.com/bg6n0izJp9— Юрий Дудь (@yurydud) 7 июля 2018 г. «Если вы еще на стадионе — присоединяйтесь!», — призвали в интернет-издании болельщиков.

Напомним, во вторник сборная Японии по футболу после проигранного бельгийцам матча 1/8 финала убралась в раздевалке и поблагодарила хозяев мирового первенства за организованный спортивный праздник.

В конце июня сенегальские и японские болельщики повели себя образцово, аккуратно прибрав свои сектора трибун после матча своих команд.