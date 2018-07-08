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Россияне после игры с Хорватией убрали за собой мусор
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Российские болельщики после игры с Хорватией убрали за собой мусор 

Деловая газета «Взгляд» 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Болельщики сборной России по футболу после матча четвертьфинала со сборной Хорватии решили помочь организаторам чемпионата мира с уборкой трибун, пройдя вдоль рядов стадиона «Фишт» в Сочи с большими полиэтиленовыми мешками и собирая в них оставшийся мусор.
«Если вы еще на стадионе — присоединяйтесь!», — призвали в интернет-издании болельщиков.
Напомним, во вторник сборная Японии по футболу после проигранного бельгийцам матча 1/8 финала убралась в раздевалке и поблагодарила хозяев мирового первенства за организованный спортивный праздник.
В конце июня сенегальские и японские болельщики повели себя образцово, аккуратно прибрав свои сектора трибун после матча своих команд.
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