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Сборная России назвала своих лучших футболистов
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Сборная России назвала своих лучших футболистов 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В соцсетях сборной России по футболу появился ролик, в котором демонстрируются успехи самых ярких футболистов команды на ЧМ–2018.
«Сборная России на ЧМ-2018: самые интересные цифры», — написали администраторы страницы сборной России по футболу на их официальной странице в Instagram.
Футболист Денис Черышев назван лучшим бомбардиром сборной, поскольку забил четыре мяча в пяти матчах.
Артем Дзюба стал лучшим по системе «гол+пас», забив три гола и сделав две победные передачи.
Отличные результаты показал Илья Кутепов: согласно официальной статистике ФИФА он выиграл больше всех единоборств и вышел победителем из 46 стыков, закончив турнир с показателем 70% эффективности.
Капитан команды и вратарь Игорь Акинфеев показал высокий процент отраженных пенальти — 27% (три из одиннадцати).
Роман Зобнин стал лидером ЧМ-2018 по пробегу, на его счету 62 км за пять матчей.
Напомним, сборная России по футболу в первые в современной истории дошла до 1/4 финала чемпионата мира. Команда Станислава Черчесова в домашнем турнире одержала победу над Саудовской Аравией, Египтом и Испанией, уступила Уругваю и Хорватии. Команда покинула турнир, однако эксперты и западная пресса восхитились выступлением россиян, а болельщики считают их игру очень достойной.
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