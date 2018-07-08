Дзюба расплакался после поражения на ЧМ-2018

Нападающий сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба расплакался после поражения от сборной Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, сообщает ТАСС.
"Прежде всего, я хочу поблагодарить партнеров по команде, я горжусь ими, я люблю их, мы выросли в одну семью. Мы хотели доказать всей стране, что футбол жив. Спасибо огромное всей стране", — сказал Дзюба в эфире "Первого канала", не сдержав слез во время своей речи.
Дзюба расплакался во время флэш-интервью после поражения от Хорватииhttps://t.co/HBeROnLXRk— Артем Дзюба 100% (@dzyuba_news) 7 июля 2018 г.
Россия уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.
Ранее Александр Самедов завершил международную карьеру.