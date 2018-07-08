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Дзюба расплакался после поражения на ЧМ-2018
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Дзюба расплакался после поражения от сборной Хорватии на ЧМ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба расплакался после поражения от сборной Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, сообщает ТАСС.
"Прежде всего, я хочу поблагодарить партнеров по команде, я горжусь ими, я люблю их, мы выросли в одну семью. Мы хотели доказать всей стране, что футбол жив. Спасибо огромное всей стране", — сказал Дзюба в эфире "Первого канала", не сдержав слез во время своей речи.
Россия уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.
Ранее Александр Самедов завершил международную карьеру.
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