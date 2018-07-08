Черчесов объяснил выбор игроков для пенальти

Черчесов объяснил выбор игроков для послематчевой серии пенальти

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов , комментируя два промаха подопечных в послематчевой серии пенальти, объяснил, по какому принципу выбирались игроки российской команды для 11-метровых.

По словам Черчесова, пенальти в послематчевой серии 11-метровых били те футболисты, которые были лучше готовы, «у кого были силы», передает ТАСС

Главный тренер российской сборной поблагодарил игроков за турнир, а болельщиков за поддержку, отметив, что «было много ошибок, нужно какие-то вещи менять, было достаточно много вещей, которые мы не планировали, соперник тоже нас заставлял ошибаться».

«В принципе, как планировали, так и сыграли, голы пропустили, которые не должны пропускать, но это футбол», — сказал Черчесов в эфире Первого канала.

По словам тренера, на чемпионате «не было лучших игроков», «была команда».

«Все достояны уважения, все 23 футболиста выкладывались по максимуму», — заключил Черчесов.

Накануне вечером российская команда уступила хорватам в матче четвертьфинала чемпионата мира. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти команда Хорватии оказалась успешнее.