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Черчесов объяснил выбор игроков для пенальти
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Черчесов объяснил выбор игроков для послематчевой серии пенальти 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Фото: Reuters
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, комментируя два промаха подопечных в послематчевой серии пенальти, объяснил, по какому принципу выбирались игроки российской команды для 11-метровых.
По словам Черчесова, пенальти в послематчевой серии 11-метровых били те футболисты, которые были лучше готовы, «у кого были силы», передает ТАСС.
Главный тренер российской сборной поблагодарил игроков за турнир, а болельщиков за поддержку, отметив, что «было много ошибок, нужно какие-то вещи менять, было достаточно много вещей, которые мы не планировали, соперник тоже нас заставлял ошибаться».
«В принципе, как планировали, так и сыграли, голы пропустили, которые не должны пропускать, но это футбол», — сказал Черчесов в эфире Первого канала.
По словам тренера, на чемпионате «не было лучших игроков», «была команда».
«Все достояны уважения, все 23 футболиста выкладывались по максимуму», — заключил Черчесов.
Накануне вечером российская команда уступила хорватам в матче четвертьфинала чемпионата мира. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти команда Хорватии оказалась успешнее.
В составе россиян точными ударами в послематчевой серии 11-метровых отметились Алан Дзагоев, Сергей Игнашевич и Далер Кузяев. Вратарь сборной Хорватии Даниел Субашич отбил удар Федора Смолова, а Фернандес пробил мимо ворот.
Вице-премьер России Виталий Мутко, подводя итоги выступления национальной сборной на чемпионате мира по футболу, подчеркнул, что у нас есть команда, которую «полюбили миллионы», и это самое главное.
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