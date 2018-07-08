Генсек ФИФА оценила игру сборной России

Самура: сборная России по футболу должна гордиться собой

Сборная России по футболу, несмотря на поражение в четвертьфинале домашнего чемпионата мира, должна гордиться своим выступлением на турнире. Об этом на своей странице в Twitter написала генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура.

В субботу в матче 1/4 финала сборная России в серии пенальти проиграла команде Хорватии (3:4, основное и дополнительное время — 2:2) и завершила свое выступление на домашнем чемпионате мира.

Russia, despite your loss tonight @ Sochi you should be proud of your performance. Россия, молодец! Мы гордимся твоими достижениями! Vidimo se u polufinalu Hrvatska 👏🏿👏🏿👏🏿🙌🏿— Fatma Samoura (@fatma_samoura) 7 июля 2018 г.

"Сборная России, несмотря на сегодняшнее поражение, должна гордиться своим выступлением. Сборная России — молодец. Мы гордимся твоими достижениями", — написала Самура.

Сборная России на домашнем турнире показала лучший результат в своей новейшей истории, выйдя в четвертьфинал чемпионата мира. Ранее российские футболисты три раза играли на чемпионатах мира (1994, 2002, 2014), но никогда не проходили дальше группового этапа.