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Путин позвонил Черчесову
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Путин поздравил Черчесова с хорошей игрой российской сборной на ЧМ-2018 

Федеральное агентство новостей 51 минуту назад
Фото: Reuters
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что президент РФ Владимир Путин поздравил его с хорошей игрой российской национальной команды на домашнем Чемпионате мира.
По словам специалиста, российский глава звонил ему дважды. Первый раз в субботу днем, беседа продлилась несколько минут.
«Сейчас он тоже позвонил, поздравил с хорошей игрой, как мы себя показали и проявили. Мы все расстроены. Президент пожелал, чтобы мы держали голову выше и делали следующие шаги», — подчеркнул Черчесов.
Сборная России по футболу проиграла сборной Хорватии в четвертьфинальном матче мирового футбольного первенства. прошедшем на стадионе «Фишт» в Сочи. Встреча закончилась со счетом 2:2 (4:3 по пенальти). В результате, российская команда закончила выступление на Чемпионате мира.
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