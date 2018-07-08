Путин позвонил Черчесову

Путин поздравил Черчесова с хорошей игрой российской сборной на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что президент РФ Владимир Путин поздравил его с хорошей игрой российской национальной команды на домашнем Чемпионате мира.

По словам специалиста, российский глава звонил ему дважды. Первый раз в субботу днем, беседа продлилась несколько минут.

«Сейчас он тоже позвонил, поздравил с хорошей игрой, как мы себя показали и проявили. Мы все расстроены. Президент пожелал, чтобы мы держали голову выше и делали следующие шаги», — подчеркнул Черчесов.

Сборная России по футболу проиграла сборной Хорватии в четвертьфинальном матче мирового футбольного первенства. прошедшем на стадионе «Фишт» в Сочи. Встреча закончилась со счетом 2:2 (4:3 по пенальти). В результате, российская команда закончила выступление на Чемпионате мира.