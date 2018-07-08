Хорваты посвятили победу Украине

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида и экс-игрок команды Огнен Вукоевич после четвертьфинала ЧМ-2018 против России (2:2, 4:3 по пен.) посвятили победу Украине и киевскому "Динамо". Видео опубликовано в Facebook. Оба футболиста выступали за украинский клуб на протяжении нескольких лет.
— Слава Украине! — заявил в камеру Домагой Вида.
— Это победа за Динамо и за Украину, — поддержал бывшего партнера Вукоевич.
Вида в игре против России забил один мяч в основное время, а также реализовал свою попытку в серии пенальти.
Россия — Хорватия
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