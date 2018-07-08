Второй футболист ушел из сборной России

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Футболист Игнашевич рад, что закончил карьеру на высокой ноте 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рад, что ему удалось завершить карьеру на высокой ноте.
38-летний Игнашевич объявил о завершении карьеры после матча 1/4 финала чемпионата мира с командой Хорватии. Хорваты обыграли команду России в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 2:2. В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты — 4:3.
"Вот и все. Очень сложно осознать, что это было… Идет бесконечный поток сообщений в WhatsApp и Instagram, и нет возможности сказать каждому спасибо за теплые слова. Спасибо вам всем!" — написал Игнашевич.
"Я даже представить себе не мог, что закончу свою футбольную карьеру на такой высокой ноте! Я счастлив, что был частью этой команды, этого тренера, и нашей с вами футбольной страны на протяжении почти 20 лет! Отдельной строкой говорю спасибо за любовь всем болельщикам ЦСКА! Это была славная охота…" — добавил футболист.
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