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Лоза поделился впечатлениями от матча россиян с хорватами
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«Слабым игроком считается тот, кто не оправдал надежд»: Юрий Лоза поделился впечатлениями от матча россиян с хорватами 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Кто сказал, что футбольная сборная России слабая, и как вообще можно выходить на поле с комплексом слабейшего. Этими вопросами певец Юрий Лоза задался после завершения последнего четвертьфинала ЧМ. «360» попросил певца и по совместительству разбирающегося в футболе на экспертном уровне человека подробнее разъяснить, почему, по его мнению, сборная России уступила хорватам.
«Самым слабым игроком всегда считается тот, кто не оправдал надежд. Да, Смолов выбивался из общей компашки, потому что — ну, не нашел себя. Но не надо говорить, что он слабый. Может, ему просто места не нашлось. Смолов — игрок командный, поэтому ставить его на решение таких задач, как Дзюбу — нельзя. Они разные по сути игроки. Если Смолов должен все-таки с кем-то обыгрываться, он ближе к спартаковской манере игры — то Дзюба, он в принципе, как такого называют, «летающий танк». Он может принять, сбросить, продавить», — рассказал «360» Юрий Лоза.
Смолов — немножко другой игрок, считает Лоза. Поэтому ставить двух разных игроков на одну и туже позицию — это все-таки неверно.
«Я понимаю Черчесова: он все делал от безысходности. У Стаса, к сожалению, очень маленький выбор игроков. У нас очень короткая скамейка. То, что мы совершили — это подвиг. Но выяснилось, что наших игроков некем заменить. Это выяснилось на пробитии пенальти. Смолов бил… Ну, Черчесов прекрасно понимал, что Смолов не уверен в себе и что у него не катит. Но и Смолов, и Фернандес били от того, что у остальных вообще сил не было. Без сил выходить бить — бесполезно, ты не добьешь просто до ворот. Надо выходить и уверенно лупить!», — добавил Юрий Лоза.
У кого было больше всех сил — тот и бил по воротам, добавил эксперт. Если найти Смолову в другой какой-то схеме место — он будет нормально работать. подчеркнул собеседник «360».
Нападающий российской футбольной сборной Федор Смолов собирается сделать выводы из случившейся ситуации в серии послематчевых пенальти. Также футболист поблагодарил жителей страны, персонал, тренерский штаб и партнеров по команде.
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