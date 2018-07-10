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Испанцы встретили Черышева аплодисментами
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Игроки «Вильярреала» аплодисментами встретили вернувшегося с ЧМ-2018 Черышева 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник сборной России Денис Черышев вернулся в расположение «Вильярреала» после вылета национальной команды с чемпионата мира–2018, сообщает официальный «твиттер» испанского клуба.
Одноклубники хавбека высоко оценили выступление россиянина на мундиале и встретили его аплодисментами, после чего каждый игрок «Вильярреала» поприветствовал Черышева лично.
С Черышевым в составе сборная России впервые в своей истории сумела выйти в плей-офф чемпионата мира, где в матче 1/8 финала в серии пенальти одолела Испанию, а на стадии четвертьфинала уступила Хорватии. Сам 27-летний полузащитник отметился 4 забитыми мячами в 5 матчах мундиаля.
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