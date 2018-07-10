Испанцы встретили Черышева аплодисментами

Игроки «Вильярреала» аплодисментами встретили вернувшегося с ЧМ-2018 Черышева

Полузащитник сборной России Денис Черышев вернулся в расположение «Вильярреала» после вылета национальной команды с чемпионата мира–2018, сообщает официальный «твиттер» испанского клуба.

Одноклубники хавбека высоко оценили выступление россиянина на мундиале и встретили его аплодисментами, после чего каждый игрок «Вильярреала» поприветствовал Черышева лично.

#VillarrealTV 📺 | Baia, Baia… ¡Visita de una de las estrellas de la @fifaworldcup_es 🏆😆! ¡@Cheryshev saluda a sus compañeros en la Ciudad Deportiva 💛! pic.twitter.com/RhGgDFEx3T— Villarreal CF (@VillarrealCF) 10 July 2018

С Черышевым в составе сборная России впервые в своей истории сумела выйти в плей-офф чемпионата мира, где в матче 1/8 финала в серии пенальти одолела Испанию, а на стадии четвертьфинала уступила Хорватии. Сам 27-летний полузащитник отметился 4 забитыми мячами в 5 матчах мундиаля.