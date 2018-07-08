Головин вошел в тройку главных открытий ЧМ по версии британского журнала FourFourTwo

Полузащитник сборной России Александр Головин вошел в тройку главных открытий чемпионата мира по футболу по версии британского журнала FourFourTwo. Рейтинг опубликован на сайте журнала.

22-летнего Головина назвали игроком, сыгравшим ключевую роль в победе сборной России над командой Испании в матче 1/8 финала. На чемпионате мира полузащитник ЦСКА забил один гол и сделал две результативные передачи.

Сборная России завершила выступление на чемпионате мира, проиграв в 1/4 финала команде Хорватии.