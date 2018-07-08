Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала

Хорват ответит за «оскорбление» России после ЧМ

Защитнику сборной Хорватии Домагойю Виду после матча 1/4 финала чемпионата мира 2018 с командой России могут запретить участие в игре полуфинала с Англией после того, как он посвятил победу своей команды Украине, сообщает The Sun.

Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем после матча записали видеообращение. «Слава Украине, давай, давай!» — говорит в видеоролике Вида. «Эта победа за „Динамо“ и за Украину. Хорватия, вперед!» — вторит ему Вукоевич.

Видео вызвало возмущение в России.

Тем временем FIFA начало расследование этого инцидента. «Мы пока обрабатываем отчеты по этой ситуации, а также потенциальные доказательства, касающиеся упомянутого вопроса. Пожалуйста, поймите, пока мы не оценили всю имеющуюся информацию, мы не можем комментировать дальше», — заявили в организации.

Согласно дисциплинарному кодексу FIFA, за политические лозунги футболистов наказывают дисквалификацией, а в разделе 54 говорится:

«Любой, кто провоцирует широкую общественность во время матча, будет отстранен на два матча и оштрафован».

Вида уже заявил, что в его поступке не было политического подтекста.

«Эта победа для Хорватии. Здесь нет политики. Это шутка. У меня там (на Украине) друзья со времен «Динамо» Киев, ничего другого я в виду не имел. Я люблю русских людей», — сказал он.

Оба хорвата играли за киевское «Динамо». Вида — с 2013-го по 2018-й, Вукоевич еще дольше — с 2008-го по 2015-й.