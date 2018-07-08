Ещё
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хорват ответит за «оскорбление» России после ЧМ 

Рамблер 2 часа назад
Защитнику сборной Хорватии Домагойю Виду после матча 1/4 финала чемпионата мира 2018 с командой России могут запретить участие в игре полуфинала с Англией после того, как он посвятил победу своей команды Украине, сообщает The Sun.
Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем после матча записали видеообращение. «Слава Украине, давай, давай!» — говорит в видеоролике Вида. «Эта победа за „Динамо“ и за Украину. Хорватия, вперед!» — вторит ему Вукоевич.
Видео вызвало возмущение в России.
≥≥ «Эта победа для Украины»: хорваты устроили скандал
Тем временем FIFA начало расследование этого инцидента. «Мы пока обрабатываем отчеты по этой ситуации, а также потенциальные доказательства, касающиеся упомянутого вопроса. Пожалуйста, поймите, пока мы не оценили всю имеющуюся информацию, мы не можем комментировать дальше», — заявили в организации.
Согласно дисциплинарному кодексу FIFA, за политические лозунги футболистов наказывают дисквалификацией, а в разделе 54 говорится:
«Любой, кто провоцирует широкую общественность во время матча, будет отстранен на два матча и оштрафован».
Вида уже заявил, что в его поступке не было политического подтекста.
«Эта победа для Хорватии. Здесь нет политики. Это шутка. У меня там (на Украине) друзья со времен «Динамо» Киев, ничего другого я в виду не имел. Я люблю русских людей», — сказал он.
Оба хорвата играли за киевское «Динамо». Вида — с 2013-го по 2018-й, Вукоевич еще дольше — с 2008-го по 2015-й.
Комментарии467  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смолов взбесил россиян212
Хорваты устроили скандал1093
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной132
Запад возгордился героизмом россиян157
НАТО сделал странный вывод после поражения России311
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Прощальный аккорд: Игнашевич и Самедов ушли из сборной
Футбол Статьи
03:15
Овечкин прокомментировал успех сборной
Хоккей Прочее
00:19
«Зенит» спародировал симуляции Неймара
Футбол Киберспорт
00:36
Сборная России обратилась к болельщикам
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение