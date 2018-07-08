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Бекхэм подшутил над Ибрагимовичем
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Бекхэм подшутил над Ибрагимовичем после победы Англии над Швеции в матче 1/4 финала ЧМ-2018 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Instagram
Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм подшутил над бывшим нападающим сборной Швеции Златаном Ибрагимовием после победы в очном матче сборной стран в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года в России.
Перед матчем Бекхэм и Ибрагимович заключили пари, согласно которому швед должен будет прийти в майке сборной Англии на матч на стадионе «Уэмбли», а в перерыве съесть традиционное английское блюдо — рыбу с картофелем фри.
«Похоже, кто-то снова едет на «Уэмбли», — написал Бекхэм в своём Instagram и опубликовал фото, где он с Ибрагимовичем в футболках сборной Англии.
Ранее сборная Англии переиграла национальную команду Швеции в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года в России.
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