Бекхэм подшутил над Ибрагимовичем после победы Англии над Швеции в матче 1/4 финала ЧМ-2018

Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм подшутил над бывшим нападающим сборной Швеции Златаном Ибрагимовием после победы в очном матче сборной стран в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года в России

Перед матчем Бекхэм и Ибрагимович заключили пари, согласно которому швед должен будет прийти в майке сборной Англии на матч на стадионе «Уэмбли», а в перерыве съесть традиционное английское блюдо — рыбу с картофелем фри.

«Похоже, кто-то снова едет на «Уэмбли», — написал Бекхэм в своём Instagram и опубликовал фото, где он с Ибрагимовичем в футболках сборной Англии.

Ранее сборная Англии переиграла национальную команду Швеции в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года в России.