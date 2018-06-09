Известен новый тренер сборной Испании

Новым главным тренером сборной Испании станет экс-наставник «Барселоны»

Как утверждает Marca, Королевская испанская футбольная федерация уже достигла договоренности со специалистом. Отмечается, что контракт с Энрике будет рассчитан на два года.

По ходу чемпионата мира — 2018 сборная Испании отправила в отставку Хулена Лопетеги, которого заменил Фернандо Йерро . Под его руководством команда выбыла из турнира на стадии 1/4 финала, проиграв сборной России.

Ранее сообщалось, что Йерро покинул пост спортдиректора сборной Испании.