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Федун назвал главное разочарование в сборной
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Владелец «Спартака» назвал главное разочарование в составе сборной России на ЧМ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун считает нападающего Федора Смолова главным разочарованием в составе сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года.
"Федор Смолов — главное разочарование. Будучи основным нападающим накануне чемпионата мира, Федор не нанес, насколько понимаю, ни одного удара в створ ворот. И на фоне других проявлялось некоторое легкое безразличие. Его удар в серии пенальти — издевательство над теми же Кутеповым и Зобниным, которые убивались на поле", — цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".
>> Смолов взбесил оправданием за незабитый пенальти
На домашнем чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до стадии 1/4 финала. Встреча с командой Хорватии, которая состоялась в Сочи, завершилась в серии послематчевых пенальти победой "шашечных" — 3:2. Смолов первым бил 11-метровый в составе россиян и не смог реализовать свою попытку.
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