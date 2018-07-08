Федун назвал главное разочарование в сборной

Владелец «Спартака» назвал главное разочарование в составе сборной России на ЧМ

"Федор Смолов — главное разочарование. Будучи основным нападающим накануне чемпионата мира, Федор не нанес, насколько понимаю, ни одного удара в створ ворот. И на фоне других проявлялось некоторое легкое безразличие. Его удар в серии пенальти — издевательство над теми же Кутеповым и Зобниным, которые убивались на поле", — цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".

На домашнем чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до стадии 1/4 финала. Встреча с командой Хорватии, которая состоялась в Сочи, завершилась в серии послематчевых пенальти победой "шашечных" — 3:2. Смолов первым бил 11-метровый в составе россиян и не смог реализовать свою попытку.