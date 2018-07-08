За неудачу Смолова влетело Лопыревой

Модели и официальному послу чемпионата мира по футболу 2018 года Виктории Лопыревой поневоле пришлось принять на себя удар за своего бывшего бойфренда Федора Смолова , который промахнулся в решающем матче. Виктория, как и многие, надеялась на победу отечественной команды с Хорватией. Накануне девушка прилетела в Сочи, активно болела на трибуне и плакала от счастья, когда нашим игрокам удалось сравнять счет.

Последующие роковые промахи в серии пенальти Федора Смолова и Марио Фернандоса, проигрыш нашей команды и вылет из чемпионата, вывел некоторых болельщиков из колеи. Сперва шквал критики в соцсетях обрушился на самого Смова. Но спортсмен довольно быстро отключил связь с внешним миром, потому что и без того очень расстроился. Тогда разгневанные фанаты переключились на бывшую пассию Смолова Викторию Лопыреву. Она, являясь официальным лицом чемпионата, не имела права отключаться от соцсетей и получила по полной программе.