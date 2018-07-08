За неудачу Смолова влетело Лопыревой 

Модели и официальному послу чемпионата мира по футболу 2018 года Виктории Лопыревой поневоле пришлось принять на себя удар за своего бывшего бойфренда Федора Смолова, который промахнулся в решающем матче. Виктория, как и многие, надеялась на победу отечественной команды с Хорватией. Накануне девушка прилетела в Сочи, активно болела на трибуне и плакала от счастья, когда нашим игрокам удалось сравнять счет.
Последующие роковые промахи в серии пенальти Федора Смолова и Марио Фернандоса, проигрыш нашей команды и вылет из чемпионата, вывел некоторых болельщиков из колеи. Сперва шквал критики в соцсетях обрушился на самого Смова. Но спортсмен довольно быстро отключил связь с внешним миром, потому что и без того очень расстроился. Тогда разгневанные фанаты переключились на бывшую пассию Смолова Викторию Лопыреву. Она, являясь официальным лицом чемпионата, не имела права отключаться от соцсетей и получила по полной программе.
«Твой Смолов всё испортил», «Федя слил команду, твой бывший полный ноль», «Смолов — позор нашей сборной. Только и умеет, что с моделями встречаться и сниматься для глянца», «Смолову победа не нужна была, как и Вике. Ему главное зарплату получить», «Из-за твоего Смолова мы проиграли!» — написали они в Instagram Виктории, — сообщает 7days.ru.