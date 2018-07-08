Слепаков извинился за насмешки над сборной России

Слепаков обратился к футболистам сборной

Автор-исполнитель песен Семен Слепаков опубликовал в соцсети пост благодарности и поддержки сборной России по футболу.

«Парни, вы реально крутые. Сожалею, если кого-то из вас обидел своим творчеством. Все шло честно, от сердца. От чувства безнадеги, которая до начала чемпионата заполняла все. Теперь не так. Спасибо вам за это», — написал он, отметив, что национальная сборная на этот раз выступала «мощно и феерично».

«Для меня вы не проиграли, а красиво отошли в сторону, как вежливые хозяева, которые все самое лучшее отдают гостям. У вас есть повод гордиться собой, так как мы гордимся вами», — подчеркнул Слепаков.

Публикация от Семен Слепаков (@slepakovsemyon) 8 Июл 2018 в 2:57 PDT

Накануне российская сборная в Сочи проиграла хорватам после серии пенальти в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.

В июне Слепаков совместно с группой «Ленинград» записал песню «Чемпионы», посвященную победам сборной России по футболу в двух стартовых матчах на групповом этапе домашнего чемпионата мира.

«В эйфории веселится вся огромная страна, мы за наших футболистов дружно водку пьем до дна», — говорится в ней.

«Извините нас ребята, мы реально му**ки, в вас не верили мы свято, не держали кулаки», — сожалеют исполнители, что не верили в команду перед чемпионатом мира-2018.

До начала чемпионата Слепаков записал другую песню про футбол, в ней он в шутку посоветовал назначить главу Чечни Рамзана Кадырова тренером сборной России по футболу.