Болельщики встретили сборную России овациями в Москве

Десятки тысяч болельщиков встретили сборную России овациями в Москве

Российские футболисты прибыли на встречу с болельщиками в московскую фан-зону

Десятки тысяч болельщиков встретили овациями сборную России по футболу в фан-зоне в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Российские футболисты прибыли на встречу с болельщиками в московскую фан-зону. В субботу в Сочи подопечные Станислава Черчесова в четвертьфинале чемпионата мира уступили хорватам в серии пенальти со счетом 4:3, основное время матча завершилось со счетом 1:1, а дополнительное — 2:2. Болельщики в фан-зоне дружно скандировали слова благодарности футболистам, в том числе "молодцы".

Выход в четвертьфинал является лучшим результатом сборной России за всю историю выступлений на чемпионатах мира. На групповом этапе турнира российская команда заняла второе место, обыграв сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и уступив уругвайцам (0:3). В 1/8 финала россияне выиграли у испанцев (1:1, 4:3 по пенальти).