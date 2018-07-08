Фан-зону в Ростове-на-Дону закрыли до 10 июля

Фан-зону в Ростове-на-Дону закрыли на два дня, сообщает kp.ru . Она возобновит работу 10 июля, когда на чемпионате мира по футболу 2018 года пройдёт первый полуфинал.

В матче сыграют сборные Франции и Бельгии. Начало встречи в 21:00.

Проход на Фестиваль болельщиков ФИФА откроют в 18:00. В это же время фан-зона заработает в день второго полуфинала 11 июля, когда сыграют Хорватия и Англия.

Затем площадку закроют на два дня. Она возобновит работу 14 и 15 июля, когда состоятся матчи за третье и первое места.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в центре Кирова ограничат движение транспорта во время трансляций матчей ЧМ-2018.