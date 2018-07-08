Лев Лещенко рассказал о первых итогах ЧМ-2018

Певец Лев Лещенко в беседе с НСН рассказал о первых итогах чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Получился такой естественный толчок, повысилось внимание к футболу. Оно было и раньше, но футбол для нас не самое лучшее, потому что Россия — хоккейная зимняя страна. У нас баскетбол и волейбол активнее развиваются, чем футбол. Но теперь, я думаю, все обернутся лицом к этому виду спорта», — заявил артист.

По его словам, Россия показала себя большой спортивной державой, показала гостеприимство и уважение к другим народам, показала себя как нацию.

Как отметил Лещенко, организация турнира превосходная.

«И спасибо нашим ребятам, которые доставили нам большое удовольствие», — добавил он.