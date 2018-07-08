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Лев Лещенко рассказал о первых итогах ЧМ
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Лев Лещенко рассказал о первых итогах ЧМ-2018 

RT на русском 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Певец Лев Лещенко в беседе с НСН рассказал о первых итогах чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
«Получился такой естественный толчок, повысилось внимание к футболу. Оно было и раньше, но футбол для нас не самое лучшее, потому что Россия — хоккейная зимняя страна. У нас баскетбол и волейбол активнее развиваются, чем футбол. Но теперь, я думаю, все обернутся лицом к этому виду спорта», — заявил артист.
По его словам, Россия показала себя большой спортивной державой, показала гостеприимство и уважение к другим народам, показала себя как нацию.
Как отметил Лещенко, организация турнира превосходная.
«И спасибо нашим ребятам, которые доставили нам большое удовольствие», — добавил он.
Ранее завкафедрой финансового менеджмента РЭУ Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил эффект от проведения ЧМ-2018 для российской экономики.
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