«Изучаем инцидент»

ФИФА даст оценку видеопосту хорватского футболиста с посвящением победы над сборной России Украине

После поражения сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира от Хорватии в центре внимания болельщиков оказался один из подопечных Златко Далича . Защитник Домагой Вида выложил в свой аккаунт в социальных сетях видеозапись, на которой он и его бывший партнёр по команде Огнен Вукоевич объявили о том, что победу «шашечных» они посвящают киевскому «Динамо» и Украине. Короткий ролик вызвал бурную реакцию российской общественности.

В субботу сборная России уступила в четвертьфинальном матче чемпионата мира с Хорватией. Напряжённая встреча, в которой разочарование могло за несколько минут смениться радостью и надеждой, завершилась серией пенальти в пользу подопечных Златко Далича и обеспечила им выход в полуфинал турнира.

Между тем в то время, как хорватские футболисты и представители тренерского штаба поздравляли друг друга с победой, выражая благодарность сопернику, с которым большинство из них знакомы по выступлениям в чемпионатах или клубах, защитник Домагой Вида вместе с бывшим игроком сборной Огненом Вукоевичем решили отметить победу весьма провокационным способом.

Так, в своём аккаунте Instagram Вида опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что свой успех посвящает не семье или болельщикам «шашечных», а Украине. Подобное заявление могло бы быть оправданным, учитывая тот факт, что защитник провёл пять лет своей карьеры в киевском «Динамо», которое действительно положительно сказалось на становлении игрока. Однако к благодарности был добавлен слоган «Слава Украине!», особенно неуместный в контексте завершившегося матча.

Футбол без политики

В связи с этим высказывание Виды многие расценили не как благодарность бывшему клубу, а политическое заявление. Вне зависимости от того, каких взглядов придерживается сам футболист, по правилам Международной футбольной организации (ФИФА), подобные действия не должны оставаться безнаказанными, так как они противоречат её основным положениям.

Между тем, от санкций ФИФА футболиста может спасти тот факт, что история произошла не на футбольном поле. Ранее швейцарские игроки албанского происхождения Джердан Шакири и Гранит Джака, использовавшие националистический жест в матче группового этапа чемпионата мира со сборной Сербии, были наказаны за свою выходку штрафом в 10 тыс. швейцарских франков.

Сами представители футбольной организации заявили, что расследование будет начато после того, как ими будет получено достаточное количество сведений, касающихся произошедшего.

«В настоящий момент комиссия изучает все отчёты по нарушениям, произошедшим в рамках полуфинального матча между сборными России и Хорватии, включая инцидент с Видой. До начала официального расследования федерация не намерена давать никаких комментариев», — цитирует заявление представителей ФИФА The Sun.

FIFA failed to take proper action against Shaqiri & Xhaka. Will it now? #CRO player Vida and scout Vukojevic shouting out "Viva Ukraine" (Ukrainian soldiers' cry) and "This victory is for Ukraine" after beating #RUS



That's pure politics and provocationhttps://t.co/vSPm1HKcuU— Artur Petrosyan (@arturpetrosyan) 7 июля 2018 г. Слова хорватов вызвали широкий общественный резонанс и подлили масла в огонь для разочарованных поражением российских болельщиков. Кричалки в поддержку отечественной сборной на улицах городов сменились угрозами в адрес защитника. Пользователи социальных сетей призвали футбольные организации как можно скорее приступить к расследованию, результатом которого должна стать дисквалификация Виды.

В стороне от инцидента не остались и российские чиновники. Так, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, европейской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий выразил мнение, что Вида и Вукоевич совершили ошибку, записав видео подобного содержания, и вскоре должны пожалеть о содеянном.

«Действия футболистов не красят их в первую очередь как профессионалов, потому что спорт должен оставаться вне политики, независимо от отношений между государствами. Притягивать третью сторону, а особенно такой клуб, как киевское «Динамо», с которым у многих наших игроков всегда складывались достаточно хорошие отношения, является очень низким жестом», — отметил депутат в разговоре с RT.

С коллегой остался солидарен и член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв

«Однозначно, подобные действия ни в коем случае не должны приветствоваться. Эти футболисты продолжают свой путь на чемпионате мира в России, и непонятно, как они планируют смотреть в глаза местным болельщикам после столь некрасивого и даже предательского выступления. ФИФА и РФС должны жёстко отреагировать на произошедшее и наказать подстрекателей», — сообщил Свищёв.

По видимому, сам Вида осознал неуместность своего высказывания и вскоре удалил пост из аккаунта, сославшись на шутку, которую, по его словам, ни одной из сторон не стоит воспринимать всерьёз.

«Придерживаюсь мнения, что футбол должен находиться вне политики. Я с уважением отношусь как к российскому, так и к украинскому народу. Записывая данное видео, я не имел в виду ничего плохого и не хотел никого оскорбить. Это была всего лишь шутка, адресованная моим друзьям из Киева», — заявил защитник.

Поражение сборной России в четвертьфинальном матче стало поводом для радости не только хорватских болельщиков, но и некоторых радикально настроенных жителей самой Украины. Глава федерации футбола Мариуполя Василий Журавлёв лаконично отреагировал на вылет подопечных Станислава Черчесова с турнира, для участия в котором сборная его страны не прошла сито квалификации.

«Прощай, немытая Россия», — процитировал стихотворение М. Ю. Лермонтова функционер.

Результат встречи прокомментировал и глава украинского футбола Андрей Павелко