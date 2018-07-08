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Смолов обратился к болельщикам
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Смолов — болельщикам: на вашем месте испытывал бы в свой адрес то же самое 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Нападающий сборной России Фёдор Смолов на встрече с болельщиками в Москве поблагодарил их за поддержку команды на протяжении чемпионата мира — 2018. Российская сборная дошла до 1/4 финала домашнего турнира, где проиграла команде Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).
«Самое главное, что я хочу сказать, — это то, что у вас вчера и сегодня есть в мой адрес, я бы на вашем месте испытывал то же самое. Спасибо большое, что вы нас поддерживали. Мне очень приятно видеть такое большое число людей здесь. Я искренне счастлив, что являюсь гражданином России. Такой души, какая есть у нашего народа, больше ни у кого в мире нет. Спасибо вам. Дай бог каждому здоровья», — сказал Смолов.
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