Смолов обратился к болельщикам

Смолов — болельщикам: на вашем месте испытывал бы в свой адрес то же самое

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающий сборной России Фёдор Смолов на встрече с болельщиками в Москве поблагодарил их за поддержку команды на протяжении чемпионата мира — 2018. Российская сборная дошла до 1/4 финала домашнего турнира, где проиграла команде Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). «Самое главное, что я хочу сказать, — это то, что у вас вчера и сегодня есть в мой адрес, я бы на вашем месте испытывал то же самое. Спасибо большое, что вы нас поддерживали. Мне очень приятно видеть такое большое число людей здесь. Я искренне счастлив, что являюсь гражданином России. Такой души, какая есть у нашего народа, больше ни у кого в мире нет. Спасибо вам. Дай бог каждому здоровья», — сказал Смолов.