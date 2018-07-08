Рассел Кроу усмотрел знак на ЧМ

Американский актёр Рассел Кроу нашёл особый знак во время четвертьфинального матча между командами России и Хорватии на чемпионате мира по футболу. На своей странице в Twitter актёр опубликовал изображение, где обозначены первые три буквы названий стран, которые в английском обозначены RUS (Россия) и CRO (Хорватия).

«Это знак?» — задаётся вопросом Кроу, намекая на то, что имя актёра на английском пишется как RusselCrowe.

Первые буквы его имени и фамилии совпадают с названиями играющих национальных сборных.

7 июня на стадионе «Фишт» в Сочи состоялся матч между сборными России и Хорватии. В основное и дополнительное время игра закончилась со счётом 2:2. По результатам послематчевых пенальти победу во встречи одержала команда Хорватии со счётом 4:3.