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Рассел Кроу усмотрел знак на ЧМ
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Рассел Кроу усмотрел знак на ЧМ 

News.ru 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Американский актёр Рассел Кроу нашёл особый знак во время четвертьфинального матча между командами России и Хорватии на чемпионате мира по футболу. На своей странице в Twitter актёр опубликовал изображение, где обозначены первые три буквы названий стран, которые в английском обозначены RUS (Россия) и CRO (Хорватия).
«Это знак?» — задаётся вопросом Кроу, намекая на то, что имя актёра на английском пишется как RusselCrowe.
Первые буквы его имени и фамилии совпадают с названиями играющих национальных сборных.
7 июня на стадионе «Фишт» в Сочи состоялся матч между сборными России и Хорватии. В основное и дополнительное время игра закончилась со счётом 2:2. По результатам послематчевых пенальти победу во встречи одержала команда Хорватии со счётом 4:3.
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