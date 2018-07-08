Дзюба: мы жили мечтой сотворить чудо

Дзюба: футболисты сборной России жили мечтой сотворить чудо

Игроки сборной России по футболу жили мечтой сотворить чудо на домашнем чемпионате мира. Об этом заявил нападающий Артем Дзюба , чьи слова приводит пресс-служба национальной команды.

В субботу сборная России проиграла команде Хорватии в серии послематчевых пенальти в 1/4 финала чемпионата мира. Дзюба на домашнем турнире забил три гола и сделал две результативные передачи.

"Мы расстроены, разбиты, но безумно горды и не опускаем глаза, впервые за долгое время гордимся друг другом, — сказал Дзюба. — Мы очень счастливы, что смогли, может, не до конца, но показать все свои лучшие качества, стать одной командой, одним целым, это дорогого стоит. На этом турнире наша команда росла и выросла в крепкую семью, дерзкую, которая никого не боялась, всех уважала и жила мечтой сотворить чудо, историю. Но футбол такая вещь, нужно это принять".

"Наша сила была в командном духе, в том, что мы играли от всего сердца, — продолжил Дзюба. — Каждый из нас хотел победить, в этом наш ключ успеха, на родной земле при такой поддержке, это огромная гордость, которая на всю жизнь в наших сердцах. Я думаю, что наконец и мы развернули болельщиков, всю страну к себе лицом, мы, наконец, почувствовали себя достойными, что можем играть на равных с любым соперником. Самое главное, что не было безразличных, все игроки — красавцы, выделяю всех, но особенно благодарен Игнашевичу и Акинфееву, это две наши легенды, на которых нужно равняться".

Сборная России добилась лучшего результата на чемпионатах мира в новейшей истории, выйдя в 1/4 финала турнира.