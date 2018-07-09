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Отобранный на ЧМ арбитр пожизненно отстранен от игр
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Выбранный для работы на ЧМ-2018 арбитр пожизненно отстранен от футбола 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Выбранный для работы на матчах чемпионата мира — 2018 кенийский рефери Айден Рендж Марва пожизненно отстранен от футбольной деятельности за коррупцию, сообщает "Советский спорт".
Перед началом ЧМ-2018 африканский судья добровольно отказался судить игры мундиаля.
Как утверждает официальный сайт Африканской конфедерации футбола (CAF), Марва был признан виновным в коррупции после расследования, проведенного на фоне документального фильма "Би-би-си", в одном из эпизодов которого арбитр берет денежные средства в размере шестисот долларов во время одного из матчей африканского континентального турнира.
Отмечается, что Марва и еще десять африканских судей были дисквалифицированы на различные сроки, еще одиннадцать — временно отстранены.
Ранее сообщалось, что глава Футбольной ассоциации Ганы обвиняется в получении взятки в размере $65 тысяч.
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