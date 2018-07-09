Отобранный на ЧМ арбитр пожизненно отстранен от игр

Выбранный для работы на ЧМ-2018 арбитр пожизненно отстранен от футбола

Выбранный для работы на матчах чемпионата мира — 2018 кенийский рефери Айден Рендж Марва пожизненно отстранен от футбольной деятельности за коррупцию, сообщает "Советский спорт"

Перед началом ЧМ-2018 африканский судья добровольно отказался судить игры мундиаля.

Как утверждает официальный сайт Африканской конфедерации футбола (CAF), Марва был признан виновным в коррупции после расследования, проведенного на фоне документального фильма "Би-би-си" , в одном из эпизодов которого арбитр берет денежные средства в размере шестисот долларов во время одного из матчей африканского континентального турнира.

Отмечается, что Марва и еще десять африканских судей были дисквалифицированы на различные сроки, еще одиннадцать — временно отстранены.

Ранее сообщалось, что глава Футбольной ассоциации Ганы обвиняется в получении взятки в размере $65 тысяч.