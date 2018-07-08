​Смолов: «Я счастлив, что являюсь гражданином России»

Нападающий сборной России по футболу Фёдор Смолов обратился к болельщикам национальной команды во время посещения фан-зоны чемпионата мира по футболу 2018 года, расположенной в Москве на Воробьёвых горах.
«Вчера и сегодня на вашем месте я испытывал бы то же самое по отношению ко мне. Спасибо, что вы нас поддерживали, мне приятно видеть здесь такое количество людей. Я искренне счастлив, что являюсь гражданином России. Такой души, как у нашего народа, нет нигде в мире», — заявил Смолов.
В серии послематчевых пенальти четвертьфинала ЧМ-2018 с Хорватией Смолов первым исполнял 11-метровый и не смог переиграть голкипера сборной Хорватии Даниэля Субашича.
Ранее сообщалось, что Александр Головин поблагодарил фанатов сборной России за поддержку на ЧМ-2018.