Английские фанаты устроили набег на ИКЕА после победы над Швецией

Десятки английских фанатов пришли в магазин шведской мебели ИКЕА и бурно отпраздновали там победу своей сборной в четвертьфинале чемпионате мира над командой Швеции . Видео опубликовано в Youtube-канале The laughing factory. «Английские фанаты устроили безумие в ИКЕА», — гласит описание к видео. На ролике видно, как болельщики, напевая «It's coming home» («он возвращается домой», — пер. «Ленты.ру»), прыгают на кроватях и диванах. Слова взяты из песни группы The Lightning Seeds «Three Lions», которая была выпущена к чемпионату Европы-1996 года в Англии. 7 июля англичане обыграли сборную Швеции со счетом 2:0 и вышли в полуфинал чемпионата мира-2018. До этой стадии родоначальники футбола не пробирались с 1990 года. В полуфинале команда Гарета Саутгейта сыграет с Хорватами. Матч пройдет 11 июля. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени. Чемпионат мира завершится 15 июля. Финал пройдет на стадионе «Лужники» в Москве