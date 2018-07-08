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Английские фанаты устроили набег на ИКЕА
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Английские фанаты устроили набег на ИКЕА после победы над Швецией 

Lenta.ru 5 часов назад
Десятки английских фанатов пришли в магазин шведской мебели ИКЕА и бурно отпраздновали там победу своей сборной в четвертьфинале чемпионате мира над командой Швеции. Видео опубликовано в Youtube-канале The laughing factory.
«Английские фанаты устроили безумие в ИКЕА», — гласит описание к видео. На ролике видно, как болельщики, напевая «It's coming home» («он возвращается домой», — пер. «Ленты.ру»), прыгают на кроватях и диванах. Слова взяты из песни группы The Lightning Seeds «Three Lions», которая была выпущена к чемпионату Европы-1996 года в Англии.
7 июля англичане обыграли сборную Швеции со счетом 2:0 и вышли в полуфинал чемпионата мира-2018. До этой стадии родоначальники футбола не пробирались с 1990 года. В полуфинале команда Гарета Саутгейта сыграет с Хорватами. Матч пройдет 11 июля. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.
Чемпионат мира завершится 15 июля. Финал пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.
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