Черчесов рассказал о планах на будущее

Черчесов заявил о планах показать лучший результат на ЧМ-2022 в Катаре

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что на чемпионате мира 2022 года в Катаре национальная команда выступит лучше, чем на мундиале-2018.

"Мы хотели еще дальше пройти, но, к сожалению, сегодня нам это не удалось. Через четыре года в Катаре мы это сделаем лучше. Но без вас там будет сложно, поэтому все туда", — приводит слова Черчесова ТАСС.

На домашнем чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до стадии 1/4 финала. Встреча со сборной Хорватии, которая состоялась в Сочи, завершилась в серии послематчевых пенальти победой "шашечных" — 3:2.