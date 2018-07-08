Ещё
Черчесов рассказал о планах на будущее
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черчесов заявил о планах показать лучший результат на ЧМ-2022 в Катаре 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что на чемпионате мира 2022 года в Катаре национальная команда выступит лучше, чем на мундиале-2018.
"Мы хотели еще дальше пройти, но, к сожалению, сегодня нам это не удалось. Через четыре года в Катаре мы это сделаем лучше. Но без вас там будет сложно, поэтому все туда", — приводит слова Черчесова ТАСС.
>> Черчесов назвал главное достижение
На домашнем чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до стадии 1/4 финала. Встреча со сборной Хорватии, которая состоялась в Сочи, завершилась в серии послематчевых пенальти победой "шашечных" — 3:2.
Газета.Ru: последние новости
Владелец "Спартака" назвал главное разочарование в составе сборной России на ЧМ Защитник сборной Хорватии объяснил провокационную видеозапись о Украине «Эта победа для Украины»: хорваты устроили скандал
Комментарии35
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Английские фанаты разнесли IKEA60
Игроки Хорватии отправились в больницу после матча с РФ41
Федун назвал главное разочарование в сборной48
Украина вступилась за хорватского футболиста435
Уткин посочувствовал Виде14
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение