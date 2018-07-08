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Черчесов собрался «сделать лучше» на ЧМ-2022
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Черчесов собрался «сделать лучше» на ЧМ-2022 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам после того, как российская команда остановилась в шаге от полуфинала домашнего чемпионата мира, уступив Хорватии в 1/4 финала. Слова 54-летнего специалиста приводит «Чемпионат.com».
«Понятно, что хотели пройти дальше, но нам не удалось. Через четыре года в Катаре сделаем лучше. Но без вас там будет сложно. Поэтому — всем туда», — заявил Черчесов.
Кроме того, тренер национальной команды отметил роль болельщиков, поддерживавших сборную на турнире. «Мы были вместе. Вы были не 12-м, а 13-м, 14-м, 15-м и 16-м игроками», — подчеркнул он.
Сборная России уступила Хорватии по пенальти в 1/4 финала чемпионата мира со счетом 3:4. Основное время и два овертайма победителя не выявили — команды сыграли вничью (2:2).
Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с ноября по декабрь. Организатор турнира стал известен в 2010 году.
Чемпионат мира-2018 продолжится до 15 июля. Финал турнира пройдет в Москве на стадионе «Лужники».
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