Экс-защитник «Арсенала» устроил поджог

Бывший защитник английского "Арсенала" и турецкого "Галатасарая" Эммануэль Эбуэ арестован за поджог жилого дома в Лондоне, сообщает "Советский спорт".
По информации Mirror, поводом для ареста футболиста послужило то, что он находился рядом с горящим домом, и поведение Эбуэ казалось странным.
Поджег произошел 30 июня в лондонском районе Энфилд.
В декабре 2017 года защитник дал интервью, где признался, что после развода жена отсудила все имущество. Также футболист добавил, что был близок к суициду.
Ранее Игнатьев заявил, что Англия может побороться за титул чемпиона мира.