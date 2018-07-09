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Экс-защитник «Арсенала» устроил поджог
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Бывший защитник «Арсенала» арестован по подозрению в поджоге 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Reuters
Бывший защитник английского "Арсенала" и турецкого "Галатасарая" Эммануэль Эбуэ арестован за поджог жилого дома в Лондоне, сообщает "Советский спорт".
По информации Mirror, поводом для ареста футболиста послужило то, что он находился рядом с горящим домом, и поведение Эбуэ казалось странным.
Поджег произошел 30 июня в лондонском районе Энфилд.
В декабре 2017 года защитник дал интервью, где признался, что после развода жена отсудила все имущество. Также футболист добавил, что был близок к суициду.
Ранее Игнатьев заявил, что Англия может побороться за титул чемпиона мира.
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