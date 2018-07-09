Экс-защитник «Арсенала» устроил поджог

Бывший защитник «Арсенала» арестован по подозрению в поджоге

По информации Mirror, поводом для ареста футболиста послужило то, что он находился рядом с горящим домом, и поведение Эбуэ казалось странным.

Поджег произошел 30 июня в лондонском районе Энфилд.

В декабре 2017 года защитник дал интервью, где признался, что после развода жена отсудила все имущество. Также футболист добавил, что был близок к суициду.

Ранее Игнатьев заявил, что Англия может побороться за титул чемпиона мира.