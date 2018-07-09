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ФИФА назначила судей на полуфинал Франция — Бельгия
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ФИФА назначила бригаду судей на полуфинал Франция — Бельгия 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Международная федерация футбола определилась с судейской бригадой, которая будет обслуживать полуфинальный матч чемпионата мира между сборными Франции и Бельгии. Главным арбитром встречи назначен уругвайский рефери Андрес Кунья.
Его помощниками стали Николас Таран и Маурисио Эспиноса из Уругвая. Мексиканец Сесар Паласуэлос назначен четвертым судьей. Его соотечественник Марвин Торрентера стал резервным помощником арбитра.
Напомним, что полуфинальная встреча между французами и бельгийцами состоится 10 июля в Санкт-Петербурге. В другом полуфинале, который пройдет 11 июля в Москве, сыграют сборные Хорватии и Англии.
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