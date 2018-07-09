Ещё
Немцы затравили женщину-комментатора на ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Германии первую женщину-комментатора на ЧМ затравили сексисткими твитами 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: кадр YouTube
Впервые в истории чемпионата мира — 2018 матч мундиаля прокомментировала женщина, сообщает "Советский спорт".
Ей стала 54-летняя журналистка немецкого телеканала ZDF Клаудия Нойманн. На ЧМ-2018 она вела репортажи во время матчей сборной Германии. Ранее она комментировала мужской футбол во время чемпионата Европы — 2016.
Работу Нойманн на родине оценили противоречиво. Вместе с хвалебными отзывами ей в социальных сетях приходили сообщения, в которых зрители жаловались на неприятный голос, якобы многократные ошибки и оговорки, а также подмечали ее безэмоциональность и небеспристрастность. При этом пользователи отмечали, что в их мнение никакой роли не играет тот факт, что журналистка является женщиной.
"Клаудия Нойманн такая же эмоциональная и увлекательная, как танцевальная группа из шварцвальдского дома престарелых. Но я понимаю. Равенство полов", — пишет один из пользователей в твиттере.
Руководство ZDF поддержало репортера и пообещала обратиться в суд из-за оскорбительных комментариев.
Ранее сообщалось, что впервые в истории UFC в Зал Славы будет включена женщина.
Газета.Ru: последние новости
Каспаров поздравил Хорватию с победой над Россией на ЧМ-2018 Слепаков принес извинения сборной России Владелец "Спартака" назвал главное разочарование в составе сборной России на ЧМ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Английские фанаты разнесли IKEA79
Слепаков извинился за насмешки над сборной России183
Федун назвал главное разочарование в сборной68
Раскрыт «заговор» в матче России с Хорватией783
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала896
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение