Немцы затравили женщину-комментатора на ЧМ

В Германии первую женщину-комментатора на ЧМ затравили сексисткими твитами

Впервые в истории чемпионата мира — 2018 матч мундиаля прокомментировала женщина, сообщает "Советский спорт"

Ей стала 54-летняя журналистка немецкого телеканала ZDF Клаудия Нойманн. На ЧМ-2018 она вела репортажи во время матчей сборной Германии. Ранее она комментировала мужской футбол во время чемпионата Европы — 2016.

Claudia Neumann ist so emotional und mitreißend wie die tanzgruppe des Schwarzwälder Seniorenheims. Aber ich versteh schon. Gender equality. #ZDF #CRCSRB— Rob (@robinsteiner87) 17 июня 2018 г. Работу Нойманн на родине оценили противоречиво. Вместе с хвалебными отзывами ей в социальных сетях приходили сообщения, в которых зрители жаловались на неприятный голос, якобы многократные ошибки и оговорки, а также подмечали ее безэмоциональность и небеспристрастность. При этом пользователи отмечали, что в их мнение никакой роли не играет тот факт, что журналистка является женщиной.

"Клаудия Нойманн такая же эмоциональная и увлекательная, как танцевальная группа из шварцвальдского дома престарелых. Но я понимаю. Равенство полов", — пишет один из пользователей в твиттере.

Руководство ZDF поддержало репортера и пообещала обратиться в суд из-за оскорбительных комментариев.

Ранее сообщалось, что впервые в истории UFC в Зал Славы будет включена женщина.