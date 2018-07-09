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HNS сделал заявление по инциденту с Видой
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Хорватский футбольный союз сделал заявление по инциденту с Видой 

Газета.Ru 1 час назад
Хорватский футбольный союз (HNS) прокомментировал высказывание защитника национальной команды Домагоя Виды и тренера Огнена Вукоевича после четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года против России, сообщает "Советский спорт".
"HNS подчеркивает, что эти слова были связаны исключительно с большим числом сообщений со словами поддержки, полученных с Украины, с которой Виду и Вукоевича многое связывает в клубной карьере", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте HNS.
В организации отметили, что всем членам сборной Хорватии было рекомендовано воздержаться от любых высказываний, которые могут быть интерпретированы политически.
После победы над Россией (3:2) Вида и Вукоевич записали видеообращение, в котором прозвучала фраза "Слава Украине".
29-летний защитник на протяжении пяти лет защищал цвета киевского "Динамо", с которым дважды становился чемпионом Украины. Сейчас игрок выступает за турецкий "Бешикташ".
Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла решение по делу хорватского игрока Виды.
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